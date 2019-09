A seulement 16 ans, Eduardo Camavinga subjugue les observateurs par son talent au plus haut niveau. Car le milieu de terrain du Stade Rennais demeure un jeune garçon pressé. A tel point que l’intéressé brûle les étapes avec une facilité déconcertante. Déjà titularisé à cinq reprises par Julien Stéphan cette saison, le natif de Miconje (RD Congo) a éclaboussé la rencontre face au PSG par sa clairvoyance et son volume de jeu. Olivier Létang a vite compris que son club ne pouvait laisser filer si facilement sa pépite.

Résultat, Camavinga a paraphé son premier contrat professionnel avec le SRFC jusqu’en 2022. Une excellente nouvelle pour le formation rennaise même si celle-ci s’attend d’ores et déjà à subir les multiples assauts des grands clubs européens si son milieu de terrain enchaîne les prestations convaincantes en Ligue 1. Et à ce petit jeu, le Real Madrid pourrait bien avoir un coup d’avance. Selon les informations de Marca, les dirigeants madrilènes auraient été impressionnés par la performance du jeune joueur breton face au Paris Saint-Germain.

Eduardo Camavinga en tête de liste au Real Madrid

Très à l’aise techniquement, performant à la récupération, Eduardo Camavinga possède un profil susceptible d’intéresser les Merengues. Ces derniers ont ainsi décidé de superviser à plusieurs reprises l’intéressé cette saison, histoire de suivre son évolution au plus haut niveau. La pépite rennaise se trouverait même en tête d’une short-list élaborée par les dirigeants du Real. Il faut dire que le niveau global du milieu madrilène mercredi en Ligue des champions face au PSG a clairement été stigmatisé par la presse espagnole et par l’entraîneur de la Casa Blanca Zinedine Zidane.

Et les récentes prestations des Luka Modric ou Toni Kroos interpellent plus qu’autre chose. Le Real Madrid va devoir trouver les solutions pour insuffler une nouvelle dynamique à ce secteur de jeu si d’aventure les choses ne s’amélioraient pas. Superviser Eduardo Camavinga et d’autres jeunes joueurs à fort potentiel apparaît donc comme une démarche légitime. De son côté, le Stade Rennais sait déjà qu’il va devoir lutter dans les prochaines semaines pour conserver son joyau...

