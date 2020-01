Malgré la vingtième place de son équipe en Ligue 2, Aurélien Scheidler montre de belles choses cette saison avec l’US Orléans. Auteur de 19 apparitions toutes compétitions confondues, l’attaquant français a déjà marqué six buts et délivré quatre passes décisives. Suffisant pour attirer les regards. Vendredi, nous vous expliquions d’ailleurs que Montpellier était intéressé par le joueur de 21 ans.

Et selon nos informations, les discussions entre les parties ont bien avancé. Certaines sources nous assurent même qu’Aurélien Scheidler a déjà signé en faveur du club héraultais, avec un contrat de cinq ans et une indemnité de transfert de 1,5M€. Le joueur doit d’ailleurs être prêté dans la foulée à Orléans pour y terminer la saison.