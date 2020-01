« Le Paris Saint-Germain et Antero Henrique ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leur collaboration. Le dirigeant portugais occupait le poste de Directeur sportif depuis le 2 juin 2017. » Depuis, l’ancien Parisien n’a pas trouvé chaussure à son pied. Courtisé par l’Inter Milan et Shangai SIPG, il a voulu se donner quelques mois de réflexion avant de répondre favorablement aux sollicitations de diverses écuries. Aujourd’hui, il se sent prêt à reprendre du service, et cela pourrait se passer du côté de l’Angleterre.

Selon nos informations, l’ancien de Porto est en négociations avancées avec Manchester United, 5e de Premier League. Les dirigeants anglais apprécient le profil d’Henrique. Le Portugais n’est pas issu du monde du football et a gravi presque tous les échelons au FC Porto. En 26 ans, il était passé d’assistant presse à vice-président du club champion d’Europe en 1987 et 2004. Libre depuis le mois de septembre, il pourrait débarquer dans les prochaines semaines chez les Red Devils, avec pour rôle principal de transformer le club anglais en une machine à recruter.