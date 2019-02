À 18 ans, Jordan Halaïmia est un pilier de l’équipe U19 de l’AS Saint-Etienne, qui affronte ce week end le FC Nantes en 1/8e de finale de la Coupe Gambardella. Ce pur Stéphanois évolue en défense centrale où il fait parler son imposant gabarit (1m87-83kg). Buteur à ses heures, ce franco-algérien bénéficie d’un contrat stagiaire jusqu’en juin 2020 dans le Forez.

Il n’en fallait pas plus pour que son profil et ses caractéristiques physiques tapent dans l’oeil de nombreux recruteurs européens. Selon nos informations, Fulham, la Sampdoria, le Sporting Braga et Southampton l’ont déjà supervisé à plusieurs reprises. Pour le joueur, qui attend un signe de ses dirigeants pour la signature d’un premier contrat pro, pas question de quitter son club formateur... pour le moment.