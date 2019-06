Il y a quelques semaines, nous vous avions présenté Sidney Obissa dans le cadre de notre rubrique du dimanche matin sur les jeunes talents à suivre. Le défenseur central âgé de 18 ans, qui évoluait à Bourg-Péronnas, nous avait confié : « Mon objectif premier reste de signer un premier contrat professionnel dans les deux prochaines années ».

Des écuries de L1 et de L2 avaient d’ailleurs déjà un oeil sur lui. Selon nos informations, des clubs comme Lille et Marseille ont supervisé le joueur qui sera libre. À l’étranger, le Club Bruges sont séduits par son profil, tout comme Hull City et Stoke City. De son côté, Bourg-Péronnas espère réussir à le conserver.

