Ce jeudi matin, O Jogo révélait l’existence d’un accord entre le FC Porto et le LOSC pour le transfert d’Yves Bissouma (21 ans). Intéressé par le milieu lillois depuis plusieurs mois, le club portugais avait transmis une offre de prêt avec option d’achat aux Dogues l’hiver dernier. Offre éconduite à l’époque par le club nordiste.

Selon nos informations, Porto reste bien dans la course pour accueillir Bissouma cet été mais aucun accord n’a été scellé entre toutes les parties. Le joueur rêve d’évoluer en Premier League la saison prochaine. Brighton et Fulham constituent aujourd’hui les pistes les plus sérieuses pour l’international malien. Les négociations avec les deux clubs anglais avanceraient dans le bon sens.