C’était il y a seulement 9 jours, mais avec l’arrivée fracassante du coronavirus dans notre vie à tous et dans la planète foot, la qualification pour les ¼ de finale de la Ligue des Champions brillamment acquise du PSG face au Borussia Dortmund nous paraît déjà bien lointaine. Pourtant, cette performance collective marquera sans doute un tournant dans l’histoire récente du club de la Capitale.

Revenu au club il y a quelques mois, Leonardo a forcément une part prépondérante dans cette victoire. Selon nos informations, il aurait d’ailleurs joué un vrai rôle dans l’avant match, remotivant comme jamais ses troupes, en parlant de fierté et en piquant au vif ses joueurs. Voilà ce qu’il a dit aux joueurs avant la rencontre : « le grand blond (ndlr : Haland), il fait du yoga, le directeur sportif de Dortmund parle de l’argent du Qatar, les joueurs cherchent déjà contre qui ils vont jouer en ¼ de finale. Pour eux vous êtes faciles à battre, vous n’êtes pas des joueurs de haut niveau. » À la vue de la performance collective, de l’envie de chacun de bousculer les joueurs du BvB à chaque instant dans les duels et des célébrations collectives d’après match, le message du directeur sportif brésilien a été reçu 5/5 par les stars du PSG. Pour le plus grand bonheur de tout un club et de ses supporters.