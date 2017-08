Comme nous vous le révélions en début d’après-midi, Aymen Abdennour a passé sa visite médicale à Rome ce lundi pour ensuite s’engager avec le Zenit. Le joueur est d’accord pour rejoindre la Russie sous la forme d’un prêt de 2 ans avec option d’achat.

Selon nos informations, le défenseur a satisfait à la visite médicale, il n’attend plus que la confirmation du club russe. Mais en attendant, il poursuit des négociations avec 6 clubs parmi lesquels on retrouve deux écuries de Ligue 1, dont l’OM, une équipe italienne et trois clubs anglais. Une décision doit être prise avant minuit ce soir.