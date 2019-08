La piste menant à l’espoir suisse de Saint-Gall Dereck Kutesa, longtemps prioritaire, se refermant, le Stade de Reims a activé une nouvelle cible prioritaire. Toujours friand de jolis coups, les dirigeants rémois ont jeté leur dévolu sur le grand espoir kosovar Lirim Kastrati (20 ans).

Compatriote d’Arber Zeneli et compère de ce dernier en équipe nationale, ce pur ailier bon techniquement, rapide et très bon dribbleur a régalé la saison passée en Croatie sous les couleurs du NK Lokomotiv Zagreb (7 buts en 32 matches). Cet international kosovar (2 sélections), suivi par plusieurs clubs européens dont le Besiktas, a séduit le club rémois qui s’est même déjà mis d’accord avec le joueur selon nos informations. Le Stade de Reims doit désormais s’entendre avec le club croate. Une somme oscillant entre 1 et 1,5 M€ est évoquée.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10