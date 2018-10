De retour en équipe de France après deux années d’absence, Mamadou Sakho profite du moment présent comme il nous l’a confié hier lors d’un entretien réalisé à Clairefontaine. L’occasion aussi pour lui de livrer son regard sur le Paris Saint-Germain, son club formateur.

« C’est bien. Ça fait plaisir. Mais moi, ce qui me fait le plus kiffer quand je vois le Paris Saint-Germain jouer c’est quand je vois des jeunes (formés au club) intégrer le groupe professionnel, entrer sur le terrain, jouer et marquer. C’est ce qui me fait plaisir parce que ça me fait tout de suite repenser à mon parcours ».