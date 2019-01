Vendredi en conférence de presse, Thierry Henry a clairement fait savoir qu’il espérait d’autres renforts durant le mercato après Naldo. « On va essayer de ramener le plus de joueurs possible dans le projet du club. Peu importe si c’est 2, 3 ou 4. Il faut que ce soit cohérent par rapport à ce qu’on veut faire dans le futur. (...) Des renforts, c’est sûr qu’il y en aura. Demain ou dans dix jours, je ne sais pas. J’aimerais bien qu’il y ait des nouveaux. Le plus tôt sera le mieux ». Alors que Cesc Fabregas est attendu d’ici peu sur le Rocher, Pepe était aussi dans le viseur des pensionnaires du stade Louis II.Mais l’ancien du Real Madrid devrait finalement retourner au FC Porto. Un échec qui n’empêche pas l’ASM d’explorer d’autres pistes pour renforcer sa défense.

D’après nos informations, le club princier a contacté Jérémy Mathieu (35 ans). Un joueur capable d’évoluer en défense centrale mais aussi au poste de latéral gauche. L’ancien du Barça est un élément d’expérience qui connaît le haut niveau ce qui plait sur le Rocher. Titulaire au Sporting CP, le Français, auteur de 15 matches cette saison (il a été absent un peu plus d’un mois suite à une blessure musculaire à la cuisse entre septembre et octobre, ndlr), se sent bien dans son club. Mais il n’est pas totalement fermé à l’idée de revenir en Ligue 1 nous a-t-on fait savoir. De son côté, une source proche du Sporting nous a indiqué qu’un départ cet hiver semblait compliqué.