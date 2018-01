Arrivé il y a tout juste un an du côté de Montpellier, le défenseur tchèque Lukas Pokorny pourrait déjà quitter la Paillade et retourner dans son pays natal, du côté du Slavia Prague. Selon nos informations, les discussions avec le club de la capitale tchèque sont bien avancées et, sauf accident, Pokorny devrait très prochainement parapher un contrat de 3 ans et demi avec le deuxième de HET Liga.

En janvier 2017, alors qu’il évoluait au Slovan Liberec, Lukas Pokorny était venu vivre sa première expérience loin de ses bases et s’était engagé jusqu’en 2020 avec le MHSC. Si le géant défenseur central avait disputé 13 rencontres de Ligue 1 la saison dernière, il n’est pas apparu une seule fois dans le onze de Michel der Zakarian cette saison, évoluant exclusivement avec la réserve et prenant place sur le banc de l’effectif pro face à Toulouse et Lyon. Retour au sources donc, pour un joueur qui avait coûté 1,5 millions d’euros à Montpellier l’an dernier.