À 19 ans, Lorenzo Callegari ne devrait pas terminer cette saison 2017/2018 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Alors qu’une éventuelle rupture de contrat avait été évoquée, son agent, Alessandro Canovi, nous a fait savoir qu’un départ était bien acté, mais que les modalités (rupture, transfert) de l’affaire étaient encore loin d’être fixées.

« Il n’y a pas de rupture, on continue (à discuter) avec le club. Toutes les possibilités sont ouvertes. On ne profitera pas de la situation contractuelle de Lorenzo (libre dans 6 mois) pour mettre une quelconque pression. On va trouvera une solution en janvier. C’est sûr qu’il partira, mais tout sera fait avec l’accord du PSG. Il partira, mais je ne sais pas encore sous quelle forme », nous a-t-il déclaré.