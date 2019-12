Le centre de formation du RC Lens reste l’un des plus productifs de France. Chez les U19, qui disputent le championnat national de la catégorie, Ali Ouchen (17 ans) espère marcher sur les traces de ses aînés. Ce jeune milieu offensif prometteur, buteur contre Quevilly et Amiens notamment, dispose d’une technique très fine et d’une vision du jeu au-dessus de la moyenne.

La grosse marge de progression de ce bon tireur de coups de pieds arrêtés aiguise d’ailleurs l’intérêt d’écuries en Angleterre. Selon nos informations, Sheffield United et Aston Villa ont sérieusement à l’œil celui qui est déjà représenté par un des groupes d’agents les plus importants du Monde.