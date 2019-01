Depuis quatre saisons, Arber Zeneli sévit sur les pelouses néerlandaises. Avec le SC Heerenveen, ce milieu offensif de 23 ans, bon des deux pieds et capable d’évoluer aussi bien à droite qu’à gauche, buteur à ses heures (17 buts en Eredivisie) est surtout redoutable dans la dernière passe. Actuel meilleur passeur du championnat néerlandais avec 8 offrandes, l’international kosovar (15 sélections - 6 buts) est un élément indispensable de l’actuel 10e du championnat et un membre à part entière de notre classement des tops passeurs européens.

Si le joueur né et formé en Suède se sent bien aux Pays Bas et l’a récemment rappelé à la presse néerlandaise, il a été annoncé en Turquie du côté de Galatasaray et de Fenerbahçe. Mais c’est pourtant bien en Ligue 1 qu’il pourrait atterrir. Selon nos informations, Strasbourg est littéralement tombé sous le charme d’Arber Zeneli et a effectué une première approche auprès du SC Heerenveen. Le club néerlandais, qui a besoin de liquidités, réclame 3 M€ pour libérer son milieu offensif sous contrat jusqu’en juin 2020. Une somme largement dans les cordes du Racing.