À quelques jours de l’ouverture du mercato, les clubs d’outre-Manche et italiens s’activent pour renforcer leurs effectifs. Un Lillois demeure particulièrement concerné par le sujet : Boubakary Soumaré. À Lille, il est un élément inamovible du 11 de départ de Christophe Galtier. Le jeune Lillois, 20 ans, est l’une des révélations de ce début de saison. Il s’est parfaitement adapté au système de jeu mis en place par son entraîneur et est même devenu un homme clef dans l’équipe. Auteur d’excellentes prestations en Ligue des Champions, l’ancien Parisien ne cesse d’impressionner.

Suivi depuis de longs mois par plusieurs écuries européennes (Tottenham, Manchester United, Inter), Soumaré est l’une des cibles prioritaires de Wolverhampton et Naples. Selon nos informations, les deux clubs ont ainsi proposé plus de 50 millions d’euros pour racheter les deux ans et demi de contrat du joueur. Les dirigeants anglais ont aussi accepté l’idée de le prêter dans la foulée au LOSC avant qu’il ne les rejoignent en fin de saison. Des propositions jugées insuffisantes pour le moment. L’été dernier, le LOSC avait déjà refusé une offre des Wolves qui s’élevait à 40 millions d’euros.