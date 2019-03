Actuel 12e de Championship, Nottingham Forest peut compter, depuis janvier, sur les qualités de Yohan Benalouane. À 31 ans, le défenseur central, qui sortait d’une première partie de saison compliquée à Leicester, s’est rapidement imposé dans l’esprit de Martin O’Neill (10 titularisations, 1 but).

Mais s’il a signé un an et demi cet hiver, l’international tunisien (5 capes), déjà chouchou de ses nouveaux supporters, pourrait ne pas rester jusqu’au bout de son bail, soit jusqu’en juin 2020. Selon nos informations, l’ancien Stéphanois est apprécié du Leeds de Marcelo Bielsa, candidats à la montée en Premier League, ainsi que West Ham et Cardiff, pensionnaires de l’élite.