Lors du mercato d’hiver Christian Eriksen (27 ans) a quitté Tottenham pour rallier l’Inter. Un transfert qui a rapporté environ 20 millions d’euros aux Spurs. Longtemps courtisé par Manchester United, le milieu danois a finalement opté pour le challenge proposé par la formation italienne. Dans une interview accordée à BBC Sports, le principal protagoniste a justifié son refus de rallier Old Trafford.

« Pendant quelques années on a parlé de moi à Manchester United, mais cela n’a jamais vraiment été d’actualité. Nous leur avons parlé bien sûr, nous avons entendu ce qui était possible ou pas. Mais finalement, moi personnellement, je voulais un nouveau challenge. Rester en Premier League aurait été facile pour moi, » a ainsi commenté Eriksen. Malgré le refus de l’international danois, les Red Devils ont su rebondir et se sont offerts Bruno Fernandes (25 ans) en janvier. Une belle compensation pour les supporters de United...