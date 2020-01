Sauf retournement de situation, Gabriel Barbosa, dit Gabigol (23 ans), va définitivement être transféré à Flamengo. Si son prêt de l’Inter Milan vers le club brésilien a officiellement pris fin le 31 décembre 2019, l’international auriverde (5 sélections, 2 buts) avait déclaré en décembre dernier ne pas vouloir retourner en Italie, où son passage ne s’est pas avéré concluant. UOL Esporte assurait même récemment que Gabigol continuerait l’aventure avec le club de Rio.

La Gazzetta dello Sport va dans ce sens et révèle de son côté ce mardi que Flamengo et le Brésilien sont parvenus à un accord, portant sur un contrat jusqu’en 2024. Les émoluments de Gabigol devraient se situer aux alentours de 3,5M€ annuels (plus bonus), alors que le joueur espérait toucher 4M€ par an. Reste désormais à l’Inter Milan et Flamengo de trouver un terrain d’entente pour le montant du transfert de l’ancien attaquant de Santos. UOL Esporte évoquait une somme avoisinant les 16M€ en décembre dernier, pour un homme recruté 29,5M€ en 2016 et sous contrat jusqu’en juin 2022 avec les Nerazzurri. Avec les Mengao, Gabriel Barbosa a inscrit 25 buts en 29 matchs de championnat et surtout un doublé salvateur dans les dernières minutes en finale de la Copa Libertadores, remportée face à River Plate (2-1) en novembre dernier.