Ce samedi, en Serie A, l’Inter Milan s’est relancé en s’imposant largement 3 buts à 0 à domicile face à Frosinone, grâce notamment à un doublé de Keita Bladé. L’ancien Monégasque signait là ces deux premiers buts sous ses nouvelles couleurs. Au micro d’Inter TV, l’international sénégalais (23 sélections, 4 buts) n’a pas caché sa joie d’avoir enfin débloqué son compteur.

« C’était très important de gagner aujourd’hui après la défaite à Bergame. C’était très important de recommencer à marquer et de retrouver l’entente avec mes coéquipiers, tous très bons. Nous sommes une grande équipe, un grand groupe, et même ceux qui ne sont pas disponibles apportent leurs soutiens. Je pense que cela a été le but le plus émouvant, de l’inscrire à domicile, devant nos tifosi, une belle émotion. J’aime sentir l’affection des tifosi, on espère que d’autres buts arriveront. » Il a également évoqué le match de Ligue des Champions et le déplacement sur la pelouse de Tottenham mercredi (21 heures). « Nous avons une équipe qui peut aller où nous voulons si nous le voulons tous ensemble. La C1 ? Nous y allons la tête haute, fiers de nous, nous sommes l’Inter, il ne faut avoir peur de personne. »