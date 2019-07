Voulant à tout prix baser son Inter Milan sur une défense à trois, Antonio Conte a procédé à quelques retouches. Diego Godin est arrivé pour prendre place en défense centrale tandis que Valentino Lazaro (Hertha Berlin) est arrivé pour occuper le flanc droit. Le poste de piston gauche étant partagé entre Ivan Perisic et Kwadwo Asamoah. Néanmoins, Antonio Conte ne semble pas satisfait de l’adaptation du Croate à ce nouveau rôle.

D’après Sport Mediaset, le technicien italien pourrait se pencher sur Aleksandar Kolarov. Piste exploitée, celle menant au latéral serbe s’était refroidie. Cela pourrait changer et permettre d’avancer dans le dossier Edin Dzeko. Les Milanais pourraient au final mettre un peu plus de 30 millions d’euros sur la table pour les deux joueurs de l’AS Roma. Les Nerazzuri ont également en tête les noms d’Emerson Palmieri (Chelsea) et Filip Kostic (Eintracht Francfort)

