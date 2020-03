L’Italie vit sa deuxième semaine de confinement. Une situation incontournable pour freiner la pandémie de coronavirus mais pesante pour certains. Romelu Lukaku vit mal cette période et l’éloignement de sa famille. L’attaquant intériste se fait également du souci pour sa mère, sujette à des problèmes de santé. Il s’est exprimé au micro de la Dernière Heure.

« La vie normale me manque. Être chez ma maman, être avec mon fils, chez mon frère. Le contact avec les gens que tu aimes. Tu dois tout le temps être extrêmement prudent. Ma maman a du diabète. Donc, je ne peux pas aller lui faire un câlin chez elle. Elle ne sort plus. Nous lui avons clairement dit, mon frère et moi : tu ne sors plus », a-t-il expliqué. L’international belge fait également part dans cet entretien de son envie de retourner sur les terrains. Ce ne sera pas encore pour tout de suite. Le confinement en Italie a été prolongé jusqu’au 3 avril.