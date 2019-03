Actuellement en conflit avec l’Inter par rapport à sa prolongation de contrat et un éventuel intérêt du Real Madrid - il est lié avec les Nerazzuri jusqu’en juin 2021 - l’ancien capitaine du club lombard, Mauro Icardi (26 ans) n’a pas rechaussé les crampons depuis le 9 février dernier et une victoire sur la pelouse de Parme (1-0). S’il doit aussi se soigner d’une blessure au genou, l’attaquant argentin reste dans une position délicate vis-à-vis de sa formation. Néanmoins, les deux relations entre les deux parties se seraient apaisées.

Consultante pour l’émission Tiki Taka, sa femme et agent Wanda Nara a expliqué qu’il souhaiterait continuer avec l’Inter : « le jour où Mauro parlera et s’expliquera, beaucoup de choses vont changer. Car ce que Mauro a montré sur le terrain avec des larmes et de l’engagement, c’est un joueur qui a tout donné pour le maillot [...] Il donne la priorité à sa santé, car il ne se sent pas important pour le moment. Il reçoit des soins 24h/24h. Je répète ceci : Mauro veut jouer et veut continuer sa carrière à l’Inter. »