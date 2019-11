Cet été, Romelu Lukaku a souhaité prendre un nouveau départ. Le Belge a quitté Manchester United pour l’Inter Milan. Un club qui l’a courtisé par le biais de son entraîneur Antonio Conte, que l’ancien joueur d’Everton et de Chelsea apprécie. Interrogé en conférence de presse ce vendredi alors qu’il est en sélection nationale, le Diable Rouge a évoqué sa relation avec l’Italien.Ses propos sont relayés par La Dernière Heure.

« C’est plus une question d’honnêteté. Quand je ne suis pas bon, je veux qu’il me le dise. J’ai 26 ans, je peux encore progresser. Koeman, Mourinho et Conte ont été francs et n’ont pas menti. Mon lien avec Solskjaer était bon aussi, mais je voulais partir. Je lui ai dit en mars. Respect pour lui qu’il ait respecté mon choix, même s’il voulait me garder ». Puis, Lukaku a évoqué ses premiers pas réussis en Italie. « Oui tout va bien à l’Inter, mais aussi avec les Diables Rouges. Le niveau à l’entraînement est très élevé (...) À Cagliari, c’était le seul moment difficile (il a été victime de cris racistes). Des joueurs m’avaient averti avant que je ne parte en Italie. La Serie A et l’UEFA doivent réagir plus ».