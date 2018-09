Hier après-midi, l’Inter Milan s’est fait surprendre sur sa pelouse par le promu Parme et s’est incliné un but à zéro. Une deuxième défaite cette saison qui n’enchante pas le coach nerazzurro, Luciano Spalletti. À la fin de la rencontre, ce dernier a assumé la responsabilité de cette défaite en conférence de presse, que relaie le Corriere dello Sport.

« Si vous perdez 2 matchs, c’est difficile de trouver des excuses. Nous devons faire plus et je suis responsable (...). Nous les avons bien contenus sur les longs ballons, nous les avons empêchés de jouer en première période. » Il est aussi revenu sur la main dans la surface non sifflée de Federico Dimarco. « C’est évident, il le détourne clairement avec le bras. Je ne sais pas si la balle est entrée, mais il la touche avec son coude. » Avec cette défaite, l’Inter pointe à la 13e place du classement, avec 4 points en quatre journées.