Serie A : Marcus Thuram et Benjamin Pavard sacrés champions d’Italie avec l’Inter Milan

«Nous avons fait ce qu’il fallait faire depuis le 13 juillet. Nous avons dominé un championnat avec beaucoup d’embûches». En conférence de presse avant le Derby della Madonnina contre l’AC Milan, l’entraîneur de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, s’est montré confiant sur l’issue du rendez-vous. Si le titre leur était promis grâce à leurs 14 points d’avance avant la 33e journée, les Nerazzurri ont assuré le 20e sacre de leur histoire en Serie A en battant l’AC Milan à San Siro lundi soir (1-2). Pour cette affiche décisive, l’entraîneur italien avait sorti l’artillerie lourde avec son habituel 3-5-2 composé de tous les titulaires habituels. Marcus Thuram était bien associé à Lautaro Martinez en attaque tandis que l’autre international français, Benjamin Pavard, formait la défense à trois avec Alessandro Bastoni et Francesco Acerbi. De l’autre côté, Stefano Pioli avait remanié légèrement son onze de départ, laissant Olivier Giroud sur le banc. Les Français Yacine Adli, Mike Maignan étaient néanmoins bien titulaires ce lundi soir, tout comme les cadres Rafael Leão et Christian Pulisic. La première période de 237ème Derby della Madonnina a été riche en rebondissements. Tout s’est rapidement emballé avec de nombreuses petites opportunités des deux côtés.

Dans cette entame marquée par un rythme élevé, ce sont les Nerazzurri qui ont ouvert le score grâce à une tête puissante de Francesco Acerbi (18e, 0-1). Sur un corner parfaitement tiré par Federico Dimarco, Benjamin Pavard a bien prolongé le ballon au premier poteau pour Acerbi laissé seul au point de penalty. Son coup de casque a été imparable pour Mike Maignan. L’Inter a bien failli doubler la mise grâce à Lautaro Martinez sur un service de Dimarco mais l’attaquant argentin n’a pas réussi à bien positionner son pied (26e). Sur un magnifique une-deux joué avec Nicolo Barella, Marcus Thuram, aussi, a eu l’opportunité d’accroître l’avance des Nerazzurri mais son plat du pied n’a pas été cadré (38e). La première grosse occasion des Rossoneri est venue de Yunus Musah mais le gardien Yann Sommer a repoussé le danger (40e) après une belle combinaison impliquant Rafael Leão et Christian Pulisic. D’une parade à une autre, Mike Maignan a bien écarté la frappe de Henrikh Mkhitaryan sur l’action suivante suite à la petite erreur de Tomori en défense (41e). En seconde période, l’Inter a continué à dérouler son jeu pour rapidement se mettre à l’abri grâce à une réalisation signée Marcus Thuram en deux temps (49e, 0-2). A dix minutes de la fin, Fikayo Tomori a réduit le score pour l’AC Milan en poussant le cuir au fond des filets après que Yann Sommer a stoppé la tête de Matteo Gabbia (80e, 1-2). Ce derby s’est aussi soldé par deux cartons rouges, pour Théo Hernandez et Denzel Dumfries (90e+4), pour en être venus aux mains durant le temps additionnel. De même pour Davide Calabria ensuite (90e+7) pour une gifle.

De fortes individualités et un collectif bien huilé

Avec un sixième succès consécutif face au rival milanais (1-2), l’Inter a mis la main sur son 20ème Scudetto. Des embûches, Simone Inzaghi et ses hommes n’en ont pas beaucoup eu cette saison, après un parcours presque parfait. Avec 79 buts inscrits (meilleure attaque), 18 buts encaissés seulement (meilleure défense) et surtout une seule défaite (contre Sassuolo 1-2, le 27 septembre dernier) en 33 journées, la formation lombarde a tout écrasé sur son passage, ne laissant aucune miette à ses concurrents. Un vestiaire soudé et une équipe complète sont les ingrédients de cette recette gagnante signée Simone Inzaghi. «Les victoires et les trophées comptent beaucoup, mais je suis content de la synergie que nous avons créée avec le club et les supporters», exprimait, en ce sens, Inzaghi. Des hommes forts ont porté cette équipe, avec en premier plan l’attaquant et capitaine de son équipe, Lautaro Martinez. Malgré des faux-pas surprenants en Coppa et en Ligue des Champions, La Beneamata milanaise a carburé en championnat, dominant sans aucun débat possible tous les cadors italiens.

L’Argentin est de loin le meilleur buteur du championnat italien avec 23 réalisations, bien aidé par les passes décisives de son adjudant, Marcus Thuram, auteur de 7 offrandes cette saison. Le duo a fonctionné à la perfection pour amener l’Inter aux sommets du football italien, accompagné d’un milieu expérimenté (Mkihitaryan, Cahlanoglu, Barella), une défense d’acier (Bastoni, Acerbi, Pavard) et un gardien imperméable (Sommer). Une récompense pour le travail de trois années opéré par Simone Inzaghi et sa direction, qui avaient un objectif en tête : regagner un titre en Serie A, le dernier datant de 2021. «Tout le monde est allé dans la même direction», assurait le coach italien. Ce titre amène désormais beaucoup d’espoirs pour les tifosi de la Bienaimée. «Le cycle doit continuer», a martelé Inzaghi devant les médias. Une chose est sûre, avec lui aux manettes ou non la saison prochaine, l’Inter a construit une équipe prête à régner sur l’Italie.