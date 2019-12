Aujourd’hui à la Roma, Javier Pastore suit tout de même l’actualité du PSG. Le milieu de terrain argentin, qui a joué sous les couleurs du club de la capitale française de 2011 à 2018, voit bien son ancienne équipe se hisser jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions.

« Pour moi, le PSG a beaucoup mûri à tous les niveaux. Mbappé est incroyable, il a tout pour être le meilleur du monde avec Neymar, Di Maria, Icardi. Avoir la chance d’avoir 4 ou 5 joueurs de ce calibre, tu as plus de chance de passer et d’atteindre les demi-finales », a expliqué Flaco à Téléfoot ce matin. Réponse au printemps prochain.