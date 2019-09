Hier soir, l’Olympique Lyonnais a débuté sa campagne européenne par un nul face au Zénit Saint-Pétersbourg (1-1). Les Gones espèrent faire mieux dimanche à domicile face au PSG en Ligue 1. Un match qui est déjà dans tous les esprits et certainement dans celui de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL, qui a pris un peu de recul sur le sportif cette année pour laisser la main à Juninho, n’en reste pas moins un homme d’action. Ce mercredi, il a d’ailleurs été élu président du Collège des clubs de Ligue 1.

« En amont de l’Assemblée Générale de la LFP, le Collège des Présidents des Clubs de Ligue 1 s’est réuni ce 18 septembre pour procéder à l’élection de son Président et de son vice-Président. A l’issue de ce vote, Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais, et Jean-Pierre Rivère, Président de l’OGC Nice, ont été élus respectivement Président et vice-Président du Collège des Clubs de Ligue 1 ».