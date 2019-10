Il y a un mois, Nabil Fekir chargeait son ancien agent Jean-Pierre Bernès et lui rejetait la faute pour expliquer l’échec de son transfert à Liverpool. Ce vendredi soir, l’ancien homme fort de l’OM est revenu sur les déclarations du champion du monde 2018 en le chargeant violemment. Non seulement Bernès assure que les déclarations de l’ancien Lyonnais ne sont qu’un tissu de mensonges, mais pire, il accuse le beau-frère de Fekir d’avoir voulu prendre une commission et d’avoir voulu revenir sur le contrat négocié entre Liverpool et Jean-Pierre Bernès.

« Ce qu’il s’est passé, c’est que Nabil était la priorité de Liverpool, j’ai travaillé pendant 4 mois avec les dirigeants de Liverpool, avec Jean-Michel Aulas aussi, tout était calé. (...) Nabil connaissait son futur contrat, il prenait à peu près 45M d’euros sur 5 ans et le jour de la signature (...), quand on est arrivé avec les dirigeants de Liverpool avec qui j’ai d’excellentes relations, on a vu arriver un avocat et le beau-frère de Nabil qui ont dit ’arrêtez tout, arrêtez les discussions, les discussions doivent être reprises à 0’. J’ai rarement vu ça, et ça fait 38 ans que je suis dans le football », a-t-il expliqué au micro de Canal+ avant d’aller plus loin et d’accuser ouvertement le beau-frère de Nabil Fekir. « Bien sûr qu’il voulait une commission, tout le monde le sait, c’est la nouvelle mode. » On attend désormais la réponse de milieu offensif du Bétis Séville…

