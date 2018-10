Ancien joueur et entraîneur du Real Madrid, Jorge Valdano reste très attentif à la situation de son ancien club. Invité de l’émission El Transistor sur Onda Cerro, l’Argentin est revenu sur la crise que connaissent les Merengues avec trois défaites et un nul lors de ses quatre derniers matches, pour aucun but inscrit. Selon lui, le soucis actuel de la Casa Blanca est d’ordre mental : « le problème le plus grave au Real Madrid est le manque de confiance en soi, certains joueurs n’osent pas. »

Cela s’explique en grande partie par le départ de Cristiano Ronaldo pour la Juventus. Ce qui laisse beaucoup de regrets à Jorge Valdano : « à Madrid, il y avait un fanatique du but qui n’est plus là : le Real Madrid a perdu le plus grand buteur de son histoire. Le talent du buteur est aussi spécial que celui du gardien, et aucun joueur du Real Madrid ne l’a maintenant. »