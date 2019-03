Sur le marché depuis son départ de Manchester United, José Mourinho patiente en espérant trouver un nouveau challenge la saison prochaine. Interrogé par beIN Sports, le Portugais a confié au sujet de son avenir : « Je ne sais pas. Quelque part où je vais encore gagner. Ça fait deux mois et demi que je n’ai plus de travail et je me prépare déjà au prochain. Ce n’est pas comme si j’étais en vacances, ou que je m’ennuyais, ou que je n’avais rien à faire. Je me prépare pour mon prochain poste. Quand on travaille dans le football au quotidien, avec six conférences de presse par semaine, trois matches par semaine, avec les séances vidéos avant , les analyses d’après-match ensuite, tous les problèmes au quotidien...On n’a pas forcément le temps de prendre soin de soi. Maintenant que j’ai ces mois pour le faire, je pense que je vais revenir encore mieux préparé ».

Il poursuit : « Ce que j’ai en tête, c’est que j’aimerais retrouver un club pour cet été, au mois de juin pour la pré-saison. Je sais exactement ce que je ne veux pas, c’est pour ça que j’ai déjà refusé trois ou quatre offres. Et je sais ce que je veux, pas le nom du club, mais le style de travail, la dimension du poste, je sais ce que je veux. C’est ce que j’attends ». Enfin, le Special One a avoué qu’il ne se voyait pas devenir sélectionneur dans l’immédiat. « Le poste de sélectionneur est très particulier. J’aime le travail au quotidien, disputer plusieurs compétitions, jouer des matches. Je veux entraîner un club. Mais qui sait ? »