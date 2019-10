Rencontré il y a quelques semaines au siège de RMC en marge de son retour sur les ondes dans les émissions "Team Duga" et "l’After Foot", le truculent Julien Cazarre s’est livré à un petit exercice décalé où il a dû répondre du tac au tac à nos questions sérieuses... ou pas.

Du joueur le plus surcoté, à celui qu’il attend le plus cette saison en passant par le plus drôle, le joueur le plus nul qu’il a vu sur un terrain de foot et le joueur le plus facile à se moquer, l’ancien abonné de J+1 régale. Paul Pogba, Eric Maxim Choupo-Moting, Sammy Traoré, Nicolas Pallois, Sergio Ramos ou encore Layvin Kurzawa, tout le monde en prend pour son grade...