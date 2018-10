Cette semaine, les équipes nationales européennes joueront les 3e et 4e journées de la nouvelle Ligue des Nations, une compétition créée pour rendre plus attractives les trêves internationales en jouant des rencontres officielles. Mais certains acteurs du monde du football ne sont pas fans de ce nouveau tournoi. C’est notamment le cas du coach de Liverpool, Jürgen Klopp, qui dans des propos rapportés par As, se montre critique.

« Maintenant, les joueurs vont jouer la Ligue des Nations, qui est la compétition la moins sensée du monde du foot », a-t-il déclaré, avant d’en expliquer la raison. « Ce sont des temps difficiles pour les joueurs. Nous devons commencer à penser à eux. Lorsque vous appelez un sélectionneur et que vous demandez : "pouvez-vous libérer un joueur ?" Il répond : "je suis aussi sous pression". » Il a aussi ironisé sur les possibles conséquences d’un calendrier trop chargé. « Nous espérons que les joueurs reviendront en bonne santé et qu’ils pourront participer à des compétitions simples comme la Premier League, la Ligue des Champions et tout ce qui va avec. »