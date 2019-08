A 32 ans, Blaise Matuidi semblait arriver à la fin de son aventure à la Juventus. Après deux saisons passées dans le Piémont, le champion du monde français a été mis dans la liste des joueurs transférables. Mais la Vieille Dame aurait peut-être revu son jugement.

La Gazzetta dello Sport du jour nous rappelle en effet que le Français était titulaire contre Parme et qu’il devrait également l’être contre le Napoli. Pas mal pour un joueur annoncé sur le départ et potentiellement privé de Ligue des Champions. En tout cas, le quotidien italien ajoute que l’ancien Parisien ne compte rien lâcher et que ses dirigeants ne l’ignorent pas.

