Arrivé l’été dernier à la Juventus Turin pour un montant de 100 M€ (+ 12 M€ de primes diverses), Cristiano Ronaldo réalise une saison pleine en Italie, où il a déjà inscrit 21 buts avec son club cette année. Et ces belles performances du Portugais enchantent ses coéquipiers, comme Blaise Matuidi, ou plus récemment Giorgio Chiellini, qui s’est confié sur CR7 dans Marca : « Après tant d’années de domination en Italie, nous pouvions penser que nous avions atteint le maximum, mais grâce à Cristiano, nous allons au-delà, nous repoussons nos limites. Nous avons atteint deux finales de la Ligue des champions (2015 et 2017, ndlr), mais pour continuer à progresser, nous avions besoin du meilleur. Il nous a aidés dans la culture du travail, parce que tous ceux qui sont proches de lui ressentent de l’admiration pour lui et nous cherchons toujours, entre guillemets, à voler quelque chose de ce qu’il a, parce qu’il est un exemple. »

« Je ne pensais pas que c’était réellement possible (que Ronaldo signe à la Juventus), a continué l’Italien, car je ne pensais pas qu’un club comme le Real Madrid allait laisser partir un tel joueur. Ronaldo manque au Real car c’est un joueur qui fait la différence et qui montre à chaque match qu’il est le meilleur du monde. Mystérieusement, il n’a pas gagné le dernier ballon d’or. Ronaldo et Messi sont comme Lebron James et (Kobe) Bryant. Ce sont des extraterrestres et nous avons la chance que l’un d’eux soit ici. »