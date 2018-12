Au sein de la Juventus, Cristiano Ronaldo, arrivé cet été en provenance du Real Madrid, fait l’unanimité, aussi bien chez les supporters que chez ses coéquipiers. Au lendemain de la victoire des Bianconeri face à l’AS Roma (1-0), l’hebdomadaire Le Journal Du Dimanche a publié un entretien de Blaise Matuidi. Dans cette interview, le champion du monde français se montre à nouveau dithyrambique sur la superstar portugaise, dont le travail l’a déjà impressionné.

« C’est un très grand. Il travaille énormément... Il faut le voir pour comprendre, parce qu’on peut se dire "oui, mais bon, tout le monde travaille". OK, mais la façon dont lui travaille, en mettant aussi en perspective tout ce qu’il a déjà gagné : chapeau. J’en avais entendu parler, bien sûr, mais j’ai quand même été surpris. Le lendemain d’un match où on était tous rincés, il était déjà en train de bosser en salle de muscu. Un des premiers arrivés, un des derniers sortis. À son âge, avec son palmarès, il n’aurait pas besoin de tout ça. Mais il a encore envie de prouver, de tout gagner, même à l’entraînement. Quand je le regarde et que je me repasse sa carrière, je me dis que tout est mérité. » Des paroles qui devraient ravir la star portugaise.