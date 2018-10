Arrivé à la Juventus cet été, Cristiano Ronaldo n’en finit plus d’impressionné en Italie avec déjà 7 buts et 4 passes décisives en 10 matches. Des débuts canons qui laissent présager d’une grande saison pour l’attaquant portugais. Interviewé par Breaking Sport sur RMC Sport 1, son coéquipier Blaise Matuidi ne manque pas de compliments envers le quintuple Ballon d’Or : « il arrive à faire jouer l’équipe. On a l’impression de se sentir plus fort. Il permet à l’équipe d’être mieux avec le ballon. C’est un leader et il a quelque chose de plus. »

D’ailleurs, le champion du Monde s’est fendu d’une petite anecdote qui démontre encore plus le monstre de travail qu’est Cristiano Ronaldo : « on revenait de Manchester, on était dans l’avion et on était fatigué. Le lendemain matin, il était à la salle de sport et il m’a dit qu’il avait besoin de continuer à travailler. Il a 33 ans, c’est fabuleux, c’est un exemple. Quand je le vois, je me dis qu’il n’y a pas de secret dans le football. »