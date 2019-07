Annoncé tout proche de la Juventus, Matthijs de Ligt n’a pas encore signé chez les Bianconeri. Et pour cause. Tuttosport indique que l’Ajax Amsterdam souhaite désormais faire de son capitaine le défenseur le plus cher de l’histoire !

En effet, alors qu’un accord entre la Vieille Dame et le clan de Ligt existe, les Turinois auraient formulé une première offre de 75 M€ à l’Ajax. Une proposition visiblement jugée insuffisante par les Bataves. Le quotidien turinois révèle que les Ajacides se basent désormais sur le record de Virgil van Dijk. La Juve devra donc débourser au moins 85 M€ si elle veut s’offrir le défenseur central le plus coté du marché.

