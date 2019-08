La Juventus a beaucoup de dossier à gérer durant ce mercato. La Vieille Dame négocie avec Manchester United pour recruter Romelu Lukaku en échange de Paulo Dybala. Mais si l’international belge débarque dans le Piémont, c’est l’avenir de Mario Mandzukic (33 ans) qui s’assombrit un peu plus.

Mais le Croate pourrait faire le chemin inverse et filer chez les Red Devils. Comme le rapporte le Daily Mail, Ole Gunnar Solskjaer estime que l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid serait le remplaçant idéal de Lukaku. Et celui-ci aurait déjà trouvé un accord contractuel pour 3 ans et un salaire de 6,8 M€ par an. Le transfert pourrait être bouclé dans les prochains jours assure le média anglais.

