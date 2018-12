Ce samedi, la Juventus s’est offert le Derby della Mole en allant s’imposer sur la pelouse du Torino (1-0), grâce à un penalty de Cristiano Ronaldo. Une performance qui a ravi le coach turinois Massimiliano Allegri, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport. « C’est un très bon résultat, une victoire très importante. Nous avons fait un autre petit pas en avant. Les trois points nous permettent de tenir à distance le Napoli. »

Il a néanmoins analysé les quelques difficultés qu’ont rencontrées ses joueurs. « Nous avons eu quelques difficultés en première période : nous n’avons pas fait preuve de patience, mais nous avons bien défendu et nous n’avons pas concédé de but contre une équipe qui enchaînait les belles performances. Aussi, à cause de leur pression, nous n’avons pas pu donner une amplitude au jeu. (...) J’avais demandé un match solide et des sacrifices, pas avec beaucoup de buts. » Mission accomplie.