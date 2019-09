Après une demi-saison au placard avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot (24 ans) vit des débuts compliqués à la Juventus. En effet, le Français n’a participé qu’à deux matches avec les Bianconeri pour seulement une titularisation. Alors que Maurizio Sarri dispose d’un effectif très large, il n’a pas encore inclus le milieu de terrain dans sa rotation car il estime qu’il n’est pas encore prêt comme il l’a confié en conférence de presse avant de recevoir la SPAL, samedi (15h).

« Rabiot peut faire beaucoup plus. Il faut être patient avec lui : en 2019, il n’a jamais joué. Il a de grandes qualités techniques et physiques, mais il doit s’habituer à notre football et à notre façon de jouer. » Le message est clair.

Maurizio Sarri : « #Rabiot puo' fare molto di più. Dobbiamo avere pazienza con lui : nel 2019 non aveva mai giocato. Ha grandi qualità sia tecniche che fisiche, ma deve abituarsi al nostro calcio e al nostro modo di giocare »#JuveSPAL #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfc) September 27, 2019

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10