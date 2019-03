Affiche de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le duel entre la Juventus et l’Atlético de Madrid offre son acte 2. A l’aller, les Matelassiers ont pris le meilleur sur la formation italienne en s’imposant 2-0. Pour revenir au score et se qualifier, les Bianconeri sortent en 4-3-3. Bernardeschi, Mario Mandzukic et Cristiano Ronaldo forment ainsi le trio d’attaque, devant un milieu Pjanic-Can-Matuidi.

Face à cette armada italienne, Diego Simeone ne tremble pas et reste fidèle à ses principes. Le technicien espagnol s’organise dans son traditionnel 4-4-2 avec Jan Oblak entre les montants. Le Slovène peut compter sur Santiago Arias, José Maria Gimenez, Diego Godin et Juanfran en défense. Le double pivot est assuré par Rodri Hernandez et Saul Niguez alors que Koke et Thomas Lemar animeront les côtés. Enfin, Antoine Griezmann tournera autour d’Alvaro Morata en attaque.

Les compositions :

Juventus : Szczesny - Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Pjanic, Emre Can, Matuidi - Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano

Atlético : Oblak - Arias, Gimenez, Godin, Juanfran - Koke, Rodri, Saul Niguez, Lemar - Morata, Griezmann