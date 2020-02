Ce mercredi soir, la Juventus défie l’Olympique Lyonnais pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des Champions (rencontre à suivre sur notre live commenté). En marge de cette rencontre importante, le milieu de terrain du club italien a donné une interview au Figaro.

Le Français en a profité pour identifier la principale menace des Gones : « Houssem Aouar est intéressant dans sa faculté à jouer pour les autres et à se montrer décisif en marquant des buts. C’est un joueur prometteur et très talentueux. Devant, avec Dembélé, Terrier et Toko-Ekambi, ils ont de quoi se montrer dangereux aussi. On le sait, mais nous aussi on a des arguments à faire valoir, je crois, enfin j’en suis sûr (sourire). » Avec Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala dans son équipe c’est tout de suite plus rassurant.