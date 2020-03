Véritable star de la Juventus, son club formateur où il a joué chez les professionnels de 2006 à 2018 (prêté à Empoli lors de la saison 2007-2008, ndlr), Claudio Marchisio a notamment côtoyé un certain Paul Pogba. De 2012 à 2016, le champion du Monde français a en effet porté le maillot bianconero et a donc évolué dans l’entrejeu avec le milieu italien. Les deux hommes se connaissent donc bien et dans un entretien accordé à Sky Italia, le premier nommé a été plutôt clair : il aimerait revoir « La Pioche » chez les Bianconeri.

« J’aimerais que Pogba revienne à la Juve, puisque j’ai eu la chance d’y jouer avec lui et que nous parlons un peu de lui. Ce serait bien de le revoir avec le maillot de la Juventus », a déclaré l’ancien numéro 8 de la Vieille Dame. Relancé ensuite sur un joueur à fort potentiel, un certain Sandro Tonali, Claudio Marchisio a été très élogieux : « c’est un garçon qui grandit dans une saison qui lui tient à coeur. Brescia ne traverse pas une période de gloire, mais même dans ces situations, on peut voir le talent et la force mental d’un joueur. C’est un grand talent. » Le milieu de Manchester United et celui de Brescia se retrouveront-ils à Turin prochainement ? Affaire à suivre.