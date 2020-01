C’est un mano a mano que se livrent la Juventus Turin et l’Inter Milan depuis le début de la saison. En l’emportant à domicile face à Cagliari (4-0), la Vieille Dame a pris seule la tête de la Serie A et a mis la pression sur l’Inter, qui se déplace ce lundi sur la pelouse de Naples. À l’issue du match contre Cagliari, au cours duquel il a inscrit un triplé, Cristiano Ronaldo a répondu à quelques questions sur la Sky.

« La chose la plus importante est l’équipe et l’équipe a très bien joué. C’est certainement un plaisir de marquer, mais le plus important était de gagner et de mettre la pression sur l’Inter », a-t-il d’abord déclaré au sujet de premier triplé en Serie A (il a également désormais marqué contre toutes les équipes de Serie A depuis son arrivée il y a un an et demi). Puis il a été interrogé sur le Naples-Inter qui se tiendra ce soir. « Je ne sais pas si je le verrai, mais j’espère certainement que l’Inter perdra. Mais nous devons penser à nous-mêmes. » Un soutien de poids pour Naples.