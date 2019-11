C’est un transfert pour le moins étonnant qui a eu lieu cet été. La Juventus et Manchester City tombaient d’accord pour échanger Danilo et João Cancelo. Le Brésilien a donc découvert un nouveau championnat après le Brasileirão Assaí, la Liga NOS, la Liga Santander et la Premier League. Dans un entretien accordé à Globo Esporte, le défenseur a évoqué la différence entre la Serie A et la Premier League.

« J’ai trouvé ça très différent. En intensité, l’Angleterre est numéro un, aucune ligue ne peut être comparée, juge-t-il. En Italie, le jeu est plus positionnel, pensé, pas si physique ou rapide, mais un jeu dans lequel vous devez être plus intelligent dans les décisions. Encore plus contre nous, alors que les équipes attendent l’erreur de la Juventus. »