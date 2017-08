Paulo Dybala est un homme courtisé, par le Barça notamment même si ce week-end, la presse catalane affirmait que la direction Blaugrana avait fait une croix sur cette piste. L’Argentin lui-même s’est confié ce dimanche soir après la défaite en Super Coupe d’Italie 3-2 face à la Lazio. Il a affirmé qu’il resterait à la Juventus cet été.

« Je suis très heureux à la Juventus. J’ai prolongé mon contrat il y a 3 mois et le club m’a demandé de prendre le numéro 10. J’y ai pensé pendant deux jours et je me suis dit : pourquoi pas ? Je veux grandir ici. Si le président veut me garder, je resterai ici pour toujours. » Voilà une sacrée déclaration d’amour qui devrait faire plaisir aux supporters bianconeri.