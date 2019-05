Après cinq saisons sur le banc de la Juventus, Massimiliano Allegri s’apprête à quitter la Vieille Dame. Le technicien italien va en effet faire ses valises dans quelques mois, et le champion d’Italie est déjà à la recherche de son remplaçant. Dernièrement, la presse italienne parlait de Pep Guardiola, Maurizio Sarri et même José Mourinho. Sans poste depuis la fin de son aventure à Manchester United, le « Special One » ne devrait cependant pas venir en Italie.

D’après les informations de Sky Sports, l’ancien entraîneur des Red Devils ne serait plus dans les petits papiers des dirigeants turinois pour venir s’asseoir sur le banc turinois, et ce malgré l’approbation de Cristiano Ronaldo. La raison ? Le média britannique avance que les Bianconeri n’auraient pas assez de fonds pour faire venir José Mourinho, suite au recrutement de CR7 l’été dernier pour environ 120M€.