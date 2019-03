Mal embarquée au moment de recevoir l’Atlético de Madrid (mardi à 21h sur notre live commenté) après sa défaite 2-0 au match aller, la Juventus entend retourner la situation pour obtenir son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Si les voyants ne sont pas forcément au vert, l’ancien coach de la Vecchia Signora Marcello Lippi est optimiste. Le champion du monde 2006 l’a révélé dans une interview pour La Repubblica.

« La Juventus n’est jamais morte, alors quiconque qui la donne comme tel ne la connait pas. La Juve est dans un certain sens immortelle, surtout quand elle l’a blessée. Calmez-vous avec les procès que vous faites et voyons comment ça se termine. La Juve à sept vies ou plutôt soixante-dix. C’est une équipe d’anciens combattants, tout le monde sait gérer les moments de souffrance. La Juventus ne devra jamais sortir de son match et faire preuve de beaucoup de patience » a-t-il lancé.