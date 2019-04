Blessé à la cuisse depuis le 25 mars dernier lors d’une rencontre avec sa sélection contre la Serbie, Cristiano Ronaldo poursuit sa rééducation afin de pouvoir être présent lors du 8e de finale de Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam (aller le mercredi 10 avril).

Selon son entraîneur, Massimiliano Allegri, le Portugais a de bonnes chances d’être présent à la Johan Cruyff ArenA : « Il travaille bien tous les jours, il doit être confiant pour son retour pour le match contre l’Ajax. Sa jambe va beaucoup mieux, selon l’examen d’aujourd’hui. Il reste encore huit à neuf jours avant la Ligue des champions, nous aurons donc encore le temps de mieux évaluer les choses. Nous devons faire attention à tout », a déclaré l’entraîneur italien en conférence de presse.

Allegri : "@Cristiano sta lavorando bene tutti i giorni e siamo fiduciosi per l'Ajax. @douglascosta è in buona condizione e a disposizione per Ajax. @SamiKhedira ieri con la squadra, potrebbe ritornare con il Milan".#JuveCagliari #ForzaJuve pic.twitter.com/W1jaOXmgaV

